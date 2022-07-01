Контроль за незаконными пляжами усилят в Красноярском крае

На территории Красноярского края усилят контроль за незаконными пляжами. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Сергей Козупица.

С начала 2022 года в крае утонули 16 человек, в том числе семеро детей. Как отметил зампред, из-за нехватки оборудованных мест для купания, люди часто пренебрегают правилами безопасности, что может привести к трагедии.

«Поэтому мы с органами местного самоуправления обсудили те мероприятия, которые нужно провести — это патрулирование стихийных пляжей, добровольные спасательные посты, это вовлечение спасателей, чтобы минимизировать риски», — цитирует политика ИА KrasnoyarskMedia.

Также Сергей Козупица рассказал, что власти должны разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного отдыха у воды. Новые меры должны вступить в силу к лету 2023 года.

Ранее сообщалось, что этим летом на территории Красноярского края должны открыться 24 пляжа. В МЧС подчеркивают, что заход в воду в местах, где установлены запрещающие знаки, опасен для жизни. Также нарушителям грозит штраф.