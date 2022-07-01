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Кота в Красноярске «арестовали» из-за его хозяйки

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Суд в Красноярске удовлетворил просьбу местной жительницы об «аресте» ее кота. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в Telegram-канале в пятницу, 1 июля.

Владелица питомца породы «курильский бобтейл» обратилась в суд с просьбой наложить обеспечительные меры (по сути — арест) на своего кота после того, как тот потерялся при переезде и потом оказался в одном из приютов города, уточняет «Москва 24».

Женщина смогла найти своего любимца при помощи зоозащитников, но владелица приюта отказалась возвращать ей кота. В результате женщина приняла решение подать иск в суд и потребовать изъять животное из приюта. Она попросила наложить на него «арест» и передать ей на ответственное хранение, поскольку опасалась за здоровье своего кота, сообщает НСН.

Просьба была удовлетворена в судебном участке №76 Свердловского района Красноярска, пишет REGNUM. Иск об изъятии животного у хозяйки приюта планируется рассмотреть 27 июля, пишет сайт aif.ru.

В 2017 году женщина в Нижнем Новгороде подала иск к экс-супругу с требованием вернуть ей кота, которого тот не отдает с декабря 2016 года. Бывший муж игнорировал просьбы женщины вернуть ей животное, в связи с чем она была вынуждена обратиться в суд.

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