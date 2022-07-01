Народный фронт открыл благотворительную кухню в храме ЛНР

Первая благотворительная столовая при храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) открылась 1 июля. Инициаторами выступили представители Народного фронта.

По их словам, ежедневно здесь планируют готовить до 150 порций обедов для местных жителей.

«Это первая из 15 планируемых социальных столовых при храмах в Луганской народной республике. Инициатором запуска столовой стал Народный фронт. Она будет работать ежедневно для прихожан храма, нуждающихся в горячем питании. В рацион войдут горячие обеды, чай, сладости», — об этом рассказал один из представителей организации Юрий Ваганов.

По его словам, полевая кухня будет функционировать на каждодневной основе в течение нескольких следующих месяцев. При этом, количество таких объектов будет увеличиваться.

7 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат показал работу полевой кухни, которая обеспечивает регулярным и разнообразным питанием солдат в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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