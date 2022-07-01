Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП

Задымление в районе Крымского моста связаны с учениями, сообщил 1 июня глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее в пятницу сообщалось о временной приостановке автомобильного движения по мосту в направлении Новороссийска. В это же время россияне начали делиться в соцсетях кадрами задымления в районе моста.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он заверил, что опасности ни для моста, ни для населения полуострова, и ни для самого Крыма нет.

«Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — добавил Аксенов.

20 июня глава полуострова заявил, что мост и сухопутная часть Крыма надежно прикрыты силами противовоздушной обороны.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что для украинских войск мост между Крымом и основной частью России является «целью номер один». На следующий день стало известно, что украинская разведка получила подробную техническую документацию по Крымскому мосту.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия взяла «на заметку» угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста. Он также выразил уверенность, что вероятные планы украинской стороны по подрыву объекта «потерпят крах».

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угрозы ударить по мосту от Киева поступают уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание. Песков подчеркнул, что военная безопасность моста полностью обеспечена.