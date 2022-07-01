Население Новой Москвы за 10 лет увеличилось в 2,5 раза

Глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что за 10 лет с момента присоединения Новой Москвы население ТиНАО увеличилось в 2,5 раза и сейчас насчитывает 650 тыс. человек.

«Многие, особенно молодые семьи, которые жили в «старой» Москве... сегодня могут продать квартиру или съехать с арендного жилья, купить в ТиНАО просторную комфортную квартиру в два раза дешевле, но большей площадью, в благоустроенных районах, рядом с парками», — приводит слова Жидкина НСН.

Он указал на рост интереса со стороны инвесторов. Так, в ТиНАО за 10 лет было проинвестировано 3 трлн рублей.

Помимо этого, за указанный период во всей Новой Москве, включая ТиНАО, было создано порядка 200 тыс. рабочих мест практически во всех сферах.

По его словам, присоединение новых территорий сыграло огромную роль для развития Москвы в целом.

До конца 2022 года в ТиНАО введут в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья. Там строятся новые ЖК, социальные объекты и уже появилось свыше 300 км дорог, пишет «Москва 24».

Заммэра столицы Андрей Бочкарев также в этот день заявил, что более чем двукратный рост населения в ТиНАО является основным результатом работы города за 10 лет. По его словам, рост населения означает, что «создается комфортная среда для счастливой жизни», сообщает агентство городских новостей «Москва».

16 июня пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в Новой Москве появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, градостроительно-земельная комиссия Москвы решила передать инвестору порядка 2,3 га земли в ТиНАО под строительство комплекса. Уточняется, что на производстве появятся порядка 55 новых рабочих мест.