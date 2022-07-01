Народный артист ЛНР Голубович завел блог о военной истории Донбасса

Народный артист Луганской Народной Республики (ЛНР), художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаил Голубович завел блог о военной истории Донбасса на YouTube. Проект получил название «Культпросвет».

В первом выпуске Голубович рассказал о прошлом Луганска и о периоде, когда город носил имя Ворошиловград в честь маршала Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Клемента Ворошилова, который родился в селе недалеко от Луганска, где сейчас расположен Лисичанск.

«По своей профессии я работаю в театре и кино. Я хочу сказать, что роль искусства очень большое значение имеет в сознании людей. Я расскажу вам, какие фильмы влияли на то, что мы победили. Они снимались во время Великой Отечественной войны», — рассказывает артист.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин взял интервью у Голубовича в здании драмтеатра в Луганске.

«Мы все действительно живем в непростое время, все мы в непростой ситуации. Каждый человек, наверняка, видит по-своему любое событие, любые отношение — военные, дружеские, дипломатические. Каждый имеет свое видение. Я надеюсь, что мы научимся здраво мыслить и просто оценивать какие-то вещи», — подчеркнул артист.

Артист рассказал, что приехал в Донбасс в 1967 году и очень полюбил людей, которые здесь живут.

«Здесь очень хорошие люди, поверьте мне, в Донбассе. Я встретил здесь шахтеров многих, я очень дружу с ними и по сей день. И в свое время я узнал, что такое шахта», — пояснил Голубович.

Он также напомним, что еще до Великой Отечественной войны Донбасс был мощным центром в Советском Союзе.

Также артист рассказал о театре, в котором занимает должность художественного руководителя. По его словам, сейчас в театре остался в основном женский коллектив, так как мужчины задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

«Я вам скажу, что само здание это, — оно действительно уникальное, откровенно говоря. Здесь летом прохладно в здании, потому что постройки еще 57 года. Конечно, требует ремонта, требует переоснащения технического», — рассказал он.

Голубович известен зрителям по своим работам в десятке фильмов, среди которых — «Кортик», «Хождение по мукам», «Как закалялась сталь».

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены. До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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