Зампред Совбеза заявил о потенциале России в приборостроении

У России есть потенциал в сфере приборостроения, заявил 1 июля в ходе совещания о подготовке мер обеспечения технологической безопасности России в МФТИ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что над разработкой технологического суверенитета России работают и правительство, и наука, но зависимость российского приборостроения от импортных поставок очень велика.

Медведев отметил, что такое положение дел отрицательно влияет технологическую безопасность страны, так как недружественные страны пользуются зависимостью РФ от зарубежных поставок.

«Во всяком случае, наши «друзья» не упустили шанс этой ситуацией воспользоваться, и вот эти позиции тоже попали в санкционные списки», — сказал политик.

Причиной кризиса в отрасли Медведев назвал недостаточное внимание собственным разработкам и поддержке отечественных компаний. Он добавил, что у РФ есть потенциал в сфере приборостроения, но основная проблема заключается в создании серийных образцов.

21 июня Медведев заявил, что России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере критической и информационной инфраструктуры. По его словам, Запад занимается «обработкой» российских айтишников, чтобы переманить их к себе.

6 июня он высказался о шестом пакете санкций Евросоюза против России. Такие меры спровоцируют «пожар мировой революции в экономике», подчеркнул зампред Совбеза.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».