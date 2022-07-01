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Spiegel: ФРГ попросила Литву отменить блокаду перевозок в Калининград

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Правительство Германии недовольно действиями Литвы в ситуации транзитной блокады Калининграда и настаивает на снятии этих ограничений. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Так, по его информации, власти Германии не разделяют мнение Литвы о том, что транзит товаров в Калининград, подпадающих под санкции, не должен осуществляться через территорию Евросоюза.

«Это транспорт из России в Россию, это разрешено», — пишет издание.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву. Тогда же стало известно, что ЕК в ближайшие дни разработает правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами.

29 июня Reuters сообщило, что в ближайшее время транзит санкционными товарами возобновится. По словам источников агентства, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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