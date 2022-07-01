Территория вблизи посольства Британии стала лидером голосования за место для площади ЛНР

Более 55 тыс. москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики (ЛНР), лидирует территория вблизи посольства Великобритании. Об этом 1 июля сообщается на сайте «Активный гражданин».

Дать название «Площадь Луганской Народной Республики» предлагается территории вдоль Смоленской набережной — между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территорию вдоль улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).

На момент написания новости (16:30 по мск) в голосовании приняли участие 55 814 граждан.

Распределение ответов таково: территория вблизи посольства Великобритании — 64%; территория вблизи консульства Германии — 9%; территория между посольствами Литвы и Бельгии — 12%.

15% респондентов проголосовали за то, чтобы этот вопрос решали специалисты.

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, сообщалось ранее в этот же день.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась Площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.