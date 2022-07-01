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Территория вблизи посольства Британии стала лидером голосования за место для площади ЛНР

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Более 55 тыс. москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики (ЛНР), лидирует территория вблизи посольства Великобритании. Об этом 1 июля сообщается на сайте «Активный гражданин».

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Дать название «Площадь Луганской Народной Республики» предлагается территории вдоль Смоленской набережной — между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территорию вдоль улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).

На момент написания новости (16:30 по мск) в голосовании приняли участие 55 814 граждан.

Распределение ответов таково: территория вблизи посольства Великобритании — 64%; территория вблизи консульства Германии — 9%; территория между посольствами Литвы и Бельгии — 12%.

15% респондентов проголосовали за то, чтобы этот вопрос решали специалисты.

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, сообщалось ранее в этот же день.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась Площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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