Срок расселения аварийного дома на Минской в Тюмени сократили на пять лет

В Тюмени пересмотрели срок расселения аварийного дома на улице Минской, 75, и сократили его на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что дом признан аварийным в 2017 году. Согласно техническому заключению, здание 1953 года постройки, несущие и ограждающие конструкции жилого дома имеют деформации, разрушения и нарушения действующих норм и правил», — говорится в сообщении ведомства.

Жильцов должны были переселить до 1 января 2029 года, однако в прокуратуре посчитали срок «чрезвычайно длительным», пишет портал «Наш город». Суд согласился с требованием прокурора и изменил срок расселения. Новые квартиры тюменцы должны получить до 1 января 2024-го.

В конце июня в Омске в рамках программы переселения людей из аварийного жилищного фонда новые квартиры получили еще 16 семей. В настоящее время идет процесс заключения еще трех контрактов на приобретение 15 квартир в строящемся доме.