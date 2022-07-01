В Германии строят терморезервуар для отопления

В промышленной зоне Берлина строится гигантский терморезервуар, который сможет отапливать дома в случае нехватки российского газа. Об этом 30 июня сообщила The Washington Post.

Высота сооружения составляет 45 метров, оно способно вместить 56 тыс. куб. м воды. Резервуар строит шведская компания Vattenfall, стоимость проекта оценивается в €50 млн.

«Это огромный термос, который позволяет хранить тепло, когда оно не нужно. И может выделять его, когда оно необходимо», — сказала глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вильгосс.

Вода в резервуаре будет нагреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветровых электростанций. Проект способен обеспечить Берлин горячей водой практически полностью летом и на 10% зимой.

Ожидается, что терморезервуар будет введен в эксплуатацию к концу года. Он станет самым большим в Европе подобным сооружением, превзойдя действующий аналог в Нидерландах.

1 июля стало известно, что в Германии планируют ввести сбор для потребителей газа, чтобы помочь поставщикам, столкнувшимся с растущими ценами на топливо. Соответствующий закон будет рассмотрен бундестагом 8 июля.

Днем ранее о риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом предупредили аналитики крупнейшего финансового института страны Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и гораздо более высокому уровню инфляции.

Кроме того, Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что ситуация с газом в Германии по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики на 12,5%.

24 июня министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, отметил российский лидер.