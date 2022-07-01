Двух малышей нашли на обочине дороги в Оренбурге

В Оренбурге водители обнаружили двух детей, шедших по обочине дороги. Их нашли на пересечении улиц Заречной и Енисейской. При этом малыши не смогли пояснить, куда идут и где их родители.

Урал56.Ру пишет, что на девочке была только майка, мальчик был одет чуть теплее. Малышей передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

К настоящему времени полиции удалось установить родителей детей и обстоятельства нахождения ребят на обочине. Выяснилось, что на учете в ПНД Оренбурга семья не состоит.

Родители рассказали, что мама опаздывала на работу, а папа еще не вернулся с работы, четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку оставили под присмотром старших детей, 11-летнего мальчика и восьмилетней девочки. Но те не уследили, и малыши ушли сами на прогулку, пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на УМВД региона.

В отношении родителей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С родителями провели беседу, а семью поставили на контроль.