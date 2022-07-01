Пенсионерка лишилась 4,6 млн рублей из-за мошенников в Нижнекамске

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Нижнекамска. Пенсионерка лишилась 4,6 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная и представилась внучкой. Женщина рассказала, что якобы переходила дорогу на красный свет и спровоцировала аварию с пострадавшими. После этого собеседница передала трубку «сотруднику правоохранительных органов». Он заявил, что внучка пенсионерки может избежать уголовной ответственности, если на его счет будет переведена определенная сумма. Также в разговоре участвовал «врач», который сообщил о тяжелых травмах внучки, пишет InKazan.ru.

Пенсионерка согласилась перевести имевшиеся у нее сбережения. Женщина пыталась самостоятельно дозвониться до внучки, но не смогла. Утром женщина узнала, что никакого ДТП не было.

Полиция проводит мероприятия для поиска злоумышленников.

В Иркутске 50-летняя женщина лишилась 7 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и требовали перевести накопления на «безопасный» счет и оформить кредит.