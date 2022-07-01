Песков заявил, что послание Зеленского Путину не было письменным

Переданное президенту России Владимиру Путину послание от украинского коллеги Владимира Зеленского было не в письменной форме. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне находившийся с рабочим визитом в Киеве президент Индонезии Джоко Видодо предложил Зеленскому передать послание Путину. После встречи с президентом Украины Видодо отправился 30 июня в Москву на встречу с президентом РФ. Тогда глава Индонезии сообщил о передаче Путину послания от Зеленского.

Между тем в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подготовке Анкары к переговорам с президентами России и Украины. Он уточнил, что они пройдут по телефону.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон встречались на территории Белоруссии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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