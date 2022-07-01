Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

Экономист спрогнозировал цену на нефть марки Brent до конца лета

Экономист Масленников спрогнозировал цену нефти марки Brent до конца лета
0
Фото: REUTERS/Mexico Presidency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал в пятницу, 1 июля, о ценах на нефть.

Органичное предложение: к чему приведет решение ОПЕК+ сохранить планы по добыче
Цены на черное золото в ближайшее время останутся на высоких уровнях, полагают эксперты

«Решение ОПЕК+ не пересматривать график добычи стабилизирует предложение и выравнивает баланс. Поэтому, естественно, цены ожидаемо чуть поползли вниз», — объяснил текущий курс Масленников в беседе с RT.

По его словам, текущая ситуация является неустойчивой.

«Индексы промышленного производства в июне двинулись вниз и в США, и в еврозоне. Это дает многим экспертам ощущение замедления экономического роста к концу года», — сказал эксперт.

Масленников отметил, что всё зависит от того, как будет складываться ситуация спроса и предложения на мировом рынке.

«Пока цены смотрят вниз. Если будет продолжаться неопределенность общая, до конца лета мы увидим Brent от $100 до $115 за баррель», — допустил он.

На заседании ОПЕК+ 2 июня альянс решил увеличить квоту на добычу нефти на июль и август до 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее делегаты стран — экспортеров нефти договаривались о наращивании объемов добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, квота была увеличена на 216 тыс. баррелей в сутки за счет ее переноса с сентября на июль и август.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок, передает НСН.

Так он прокомментировал инициативу стран «большой семерки» (G7) о введении предельных цен на российскую нефть, добавив, что это очередная мера Запада, «направленная против самого себя», сообщается на сайте kp.ru.

Для данного решения потребовалась бы поддержка таких крупных импортеров, как Индия и Китай, сообщает телеканал «Звезда».

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

17 июня глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7. Также он опроверг заявление о том, что спецоперация по защите Донбасса якобы стала причиной инфляции.

Специальная военная операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022