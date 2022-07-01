Экономист спрогнозировал цену на нефть марки Brent до конца лета

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал в пятницу, 1 июля, о ценах на нефть.

«Решение ОПЕК+ не пересматривать график добычи стабилизирует предложение и выравнивает баланс. Поэтому, естественно, цены ожидаемо чуть поползли вниз», — объяснил текущий курс Масленников в беседе с RT.

По его словам, текущая ситуация является неустойчивой.

«Индексы промышленного производства в июне двинулись вниз и в США, и в еврозоне. Это дает многим экспертам ощущение замедления экономического роста к концу года», — сказал эксперт.

Масленников отметил, что всё зависит от того, как будет складываться ситуация спроса и предложения на мировом рынке.

«Пока цены смотрят вниз. Если будет продолжаться неопределенность общая, до конца лета мы увидим Brent от $100 до $115 за баррель», — допустил он.

На заседании ОПЕК+ 2 июня альянс решил увеличить квоту на добычу нефти на июль и август до 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее делегаты стран — экспортеров нефти договаривались о наращивании объемов добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, квота была увеличена на 216 тыс. баррелей в сутки за счет ее переноса с сентября на июль и август.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок, передает НСН.

Так он прокомментировал инициативу стран «большой семерки» (G7) о введении предельных цен на российскую нефть, добавив, что это очередная мера Запада, «направленная против самого себя», сообщается на сайте kp.ru.

Для данного решения потребовалась бы поддержка таких крупных импортеров, как Индия и Китай, сообщает телеканал «Звезда».

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

17 июня глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7. Также он опроверг заявление о том, что спецоперация по защите Донбасса якобы стала причиной инфляции.

Специальная военная операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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