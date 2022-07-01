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Матвиенко заявила о неспособности санкций помешать созданию Союзного государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Никакое рестрикционное давление со стороны «коллективного Запада» не способно изменить курс на взаимную интеграцию России и Белоруссии и помешать созданию Союзного государства. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделала в ходе общения с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Во-первых, это объективный исторический процесс. Во-вторых, это не только воля наших президентов, это воля наших народов, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, суверенитета наших государств, умножение наших усилий в ускоренном развитии в экономической, социальной сфере», — заявила спикер Совфеда.

По ее словам, главной задачей Союзного государства станет улучшение качества жизни граждан двух стран.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии заявил о том, что все попытки «коллективного Запада» оказать рестрикционное и политическое давление на Россию лишь подталкивают ее к более прочному союзу с Белоруссией и ускорению этих объединительных процессов.

Тогда же российский лидер назвал взаимоотношения двух государств примером «образцового уровня стратегического партнерства и союзничества», в частности сохранения и даже приумножения традиций «крепкой дружбы и взаимовыручки». По его словам, в Союзное государство обе страны будут интегрированы на равных условиях.

Крайние переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко прошли в Константиновском дворце конгрессов в Санкт-Петербурге. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО. По словам российского лидера, все вопросы по поводу создания Союзного государства также были урегулированы.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. Так, уже в текущем году начнет функционировать таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит высокий уровень заинтересованности в подобного рода союзе со стороны российских регионов.

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