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Борт с телом Пьера Нарцисса вылетел в Камерун

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Гроб с телом эстрадного исполнителя Пьера Нарцисса покинул Россию, самолет с ним вылетел в Камерун, сообщает Daily Storm со ссылкой на советника посла Камеруна в России Танга Бианга.

«Да, самолет вылетел в 01:35. Никаких особых проблем [не возникло]», — рассказал советник посла.

30 июня прошла церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Участие в ней приняли родные артиста, а также друзья и коллеги по сцене.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».

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