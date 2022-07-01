Две бездомные собаки напали на 11-летнюю девочку в Липецке
В Липецке 11-летний ребенок пострадал при нападении двух бродячих собак. Девочке назначили курс прививок от бешенства.
Инцидент произошел 29 июня возле жилого дома по улице Аносова. Девочка гуляла, когда ей навстречу вышла стая собак. Находившиеся во дворе пенсионерки уверили ребенка, что собак не нужно бояться. Тогда девочка пошла дальше, и на нее набросились два пса. По данным GOROD48, у животных имелись бирки на ухе.
Мама ребенка рассказала, что пенсионеркам удалось отогнать собак. На ноге у пострадавшей остались следы от нескольких укусов. В травмпункте ребенку назначили курс прививок от бешенства, который продлится до конца сентября.
После инцидента мама девочки вызвала службу по отлову животных. Одну из собак удалось поймать.
В Оренбургской области бродячая собака напала на девятилетнего ребенка. У мальчика обнаружили укушенные раны бедер, туловища и предплечья.