Движение на МКАД восстановили после возгорания автомобиля

На МКАД восстановили движение транспорта в районе развязки с Калужским шоссе после возгорания автомобиля. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Возгорание было ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало. Как пишет сайт kp.ru, машина выгорела полностью.

Инцидент произошел ранее в этот день на внешней стороне 42-го км МКАД. Загорелся автомобиль, в результате чего было занято две полосы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Водителей просили выбирать другие пути объезда из-за затрудненности движения.

В мае в Москве загорелась машина со спавшим внутри владельцем. Прохожие спасли хозяина автомобиля, вытащив его из машины.