В Японии оценили влияние указа Путина по «Сахалину-2» на экономику

Япония может быть вынуждена закупать сжиженный природный газ (СПГ) на рынке по более высоким ценам из-за указа президента РФ Владимира Путина по национализации проекта «Сахалин-2». Об этом говорится 1 июля в сообщении агентства Kyodo.

Подобное развитие событий приведет к росту цен в стране. В настоящее время из России Токио покупает около 9% всего ввозимого СПГ, почти весь объем поставляет именно «Сахалин-2».

Несогласие акционеров с условиями указа приведет к выходу инвесторов из проекта. Уточняется, что новая компания будет подконтрольна правительству РФ, ей будут переданы весь персонал и предприятия от нынешнего оператора Sakhalin Energy Investment Co.

Японское правительство ранее в пятницу подчеркнуло необходимость сохранения доли участия в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина, поскольку они жизненно важны для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда подтвердил в этот же день, что Япония обеспечит необходимые поставки энергии всеми возможными способами, продолжая при этом усилия по снижению своей зависимости от российской энергии.

Премьер-министр Фумио Кисида отрицал, что указ российского лидера приведет к немедленной остановке поставок СПГ в Японию.

Ранее в этот день завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов рассказал в беседе с «Известиями» о двойственной позиции Токио. С одной стороны, она участвует в санкциях, с другой стороны не выражала стремление или готовность уйти из «сахалинских» проектов и передать кому-то свою долю.

Накануне президент РФ подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

В указе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что все детали по проекту «Сахалин-2» будут определяться правительством РФ. Также он добавил, что Россия не видит оснований для остановки поставок СПГ из-за смены оператора проекта «Сахалин-2».