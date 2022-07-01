В Нововоронеже состоялось открытие нового памятника Аленке

В городе Нововоронеже 1 июля состоялось открытие нового памятника Аленке на месте предыдущего скандально известного монумента. Об этом в пятницу сообщили «Вести Воронеж» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Памятник установлен в центральном парке города. Он посвящен, по преданию, основательнице села Новая Аленовка, которую убил разбойник Кудеяр.

Предыдущую скульптуру неоднозначно восприняли сначала местные жители, а затем и россияне в целом.

Известно, что скульптура сделана из бронзы. Внешний вид статуи не раскрывался до последнего из-за большого ажиотажа вокруг прежней версии памятника.

Первый памятник Аленке был установлен по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. На церемонию открытия собрались десятки местных жителей. Но арт-объект вызвал испуг не только местных жителей, но и пользователей Сети. Горожане начали просить мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать памятник.

Александр Шилин, автор эскиза первой версии памятника, рассказал подробности создания работы. По его словам, пропорции фигуры во время работы над памятником были соблюдены. Однако лицо специалист изначально «делал понежнее». Он объяснил, что не несет ответственности за конечное исполнение работы, так как делал только эскиз.