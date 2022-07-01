Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

В Нововоронеже состоялось открытие нового памятника Аленке

0
Фото: vk.com/vestivoronezh
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Нововоронеже 1 июля состоялось открытие нового памятника Аленке на месте предыдущего скандально известного монумента. Об этом в пятницу сообщили «Вести Воронеж» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ругаются по «Большой Матери»: чем грозит скандал вокруг скульптуры
В работе Олега Кулика на ярмарке «Арт Москва» увидели пародию на монумент «Родина-мать зовет!», сам автор это отрицает

Памятник установлен в центральном парке города. Он посвящен, по преданию, основательнице села Новая Аленовка, которую убил разбойник Кудеяр.

Предыдущую скульптуру неоднозначно восприняли сначала местные жители, а затем и россияне в целом.

Известно, что скульптура сделана из бронзы. Внешний вид статуи не раскрывался до последнего из-за большого ажиотажа вокруг прежней версии памятника.

Первый памятник Аленке был установлен по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. На церемонию открытия собрались десятки местных жителей. Но арт-объект вызвал испуг не только местных жителей, но и пользователей Сети. Горожане начали просить мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать памятник.

Александр Шилин, автор эскиза первой версии памятника, рассказал подробности создания работы. По его словам, пропорции фигуры во время работы над памятником были соблюдены. Однако лицо специалист изначально «делал понежнее». Он объяснил, что не несет ответственности за конечное исполнение работы, так как делал только эскиз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022