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Посол России Митрофанова поставит перед властями вопрос о закрытии посольства в Софии

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Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова сообщила 1 июля о планах поставить перед руководством России вопрос о закрытии дипмиссии в столице Болгарии.

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Она указала, что ее обращение к болгарскому МИДу с требованием отменить последнее решение о высылке дипломатов было проигнорировано. Из-за этого и было принято решению о поднятии вопроса закрытия посольства РФ в Софии.

«В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — сообщила посол.

Она также отметила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого события ляжет на плечи болгарских властей.

Ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что этот вопрос будет рассматриваться МИДом.

В этот же день Евросоюз выразил сожаление в связи с тем, что РФ может принять решение о разрыве российско-болгарских отношений.

28 июня Болгария решила сократить численность российских дипломатов в стране до 48 человек. В тот же день премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

На следующий день агентство БТА сообщило, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от Петкова лично, а было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности.

Митрофанова отмечала, что по факту массовой высылки российских дипломатов Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством. В МИД РФ, в свою очередь, предупредили об ответным мерах.

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