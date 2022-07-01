Эксперты прокомментировали избрание нового главы совета директоров «Роснефти»

Новый председатель совета директоров «Роснефти» Тайеб Бельмахди — знаковая фигура для ближневосточной энергетической политики, считает участник рабочей группы МИДа по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Эльдар Касаев.

«У него богатейший практический опыт: на протяжении десятилетий Бельмахди занимал руководящие посты в ведущих энергетических корпорациях Ближнего Востока», — отметил Касаев, бывший атташе российского посольства в Катаре.

По его словам, Бельмахди обладает «непререкаемым авторитетом и считается одним из самых глубоких аналитиков рынка, который не просто может дать точные прогнозы развития отрасли, но и предложить интересные новаторские решения». «Я бы назвал его настоящим гуру нефтегазовой аналитики. По степени влияния на ключевые процессы в ТЭКе, уровню экспертизы и системности своих взглядов он ничем не уступает таким раскрученным персонажам, как американский нефтяной геополитик Даниел Ергин», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что «нельзя недооценивать значение Бельмахди в формировании бизнес-стратегии крупнейших предприятий стран ОПЕК и его роль в ближневосточном энергетическом пасьянсе».

Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов также дал положительную оценку Бельмахди, напомнив о его 45-летнем опыте работы в нефтегазовом секторе. «То есть это весьма авторитетный специалист с мировым именем», — отметил эксперт в беседе с РБК ТВ.

30 июня на годовом общем собрании акционеров «Роснефти» был избран новый состав совета директоров компании, включая его председателя. В пресс-службе «Роснефти» назвали Бельмахди «авторитетным экспертом нефтегазовой отрасли» с опытом работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока. Он занимал руководящие должности в компании Qatar Energy.