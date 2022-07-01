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Стилист назвала подходящую для офиса одежду в жару

Стилист Барышева рассказала, что носить в офисе в жаркую погоду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стилист, создатель бренда одежды Анастасия Барышева рассказала, как одеваться на работу в офисе в жару.

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В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 1 июля, она отметила, что натуральные ткани и светлая расцветка в сочетании со строгими фасонами помогут соблюдать деловой дресс-код в жаркую погоду.

Барышева подчеркнула, что жара — не повод отказываться от брюк. Она посоветовала обращать внимание на модели из натуральных тканей, например, из льна, потому что этот материал обладает высокой воздухопроницаемостью и способностью отводить тепло и влагу.

«Для совсем жарких дней стоит выбирать светлые строгие льняные брюки и базовый бельевой топ. В образе можно экспериментировать с цветами: от пастельных до классического белого или бежевого», — посоветовала стилист.

По ее словам, в летний зной стоит отказаться от ношения темной одежды, поскольку она поглощает солнечные лучи, а не отражает их, и тем самым усиливает ощущение жары.

Барышева также предложила носить льняные брюки со свободными рубашками-кимоно, а из платьев выбирать вариант «футляр».

29 июня заслуженный врач России Андрей Кабычкин посоветовал офисным работникам идеальную обувь для жаркой погоды. По словам специалиста, следует отдавать предпочтение хорошо вентилируемой обуви, пишет «Москва 24». Лучше всего подойдет матерчатая обувь или босоножки на пробковой основе. Каблук обуви должен быть не менее 4 см в высоту.

Кабычкин отметил, что в такой обуви жара переносится гораздо легче, однако под нее обязательно нужно поддевать хлопчатобумажные носки из санитарно-гигиенических соображений, поскольку есть опасность натирания кожи, а в образовавшиеся ранки может попасть инфекция, сообщает телеканал «360».

«С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — приводит слова врача НСН.

15 июня стилист Сюзанна Янковская рекомендовала лучшие модели шорт для города. По ее словам, удлиненные летние шорты на средней или высокой посадке можно назвать идеальным элементом гардероба, актуальным в жаркую погоду в городских условиях.

Ранее в июне стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким рассказала о самых главных трендах этого лета. Эксперт акцентирует внимание на том, что сейчас в моду возвращаются элементы из каждой эпохи: оверсайз из 1990-х, огромные плечи из 1980-х, трапециевидные платья из 1960-х годов, сообщает сайт kp.ru.

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