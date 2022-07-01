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В Лисичанске остается около 10 тыс. мирных жителей

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В Лисичанске, где идут бои, остается более 10 тыс. мирных жителей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 1 июля в эфире Первого канала заявил офицер народной милиции ЛНР Владимир Марочко со ссылкой на разведку.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Мы должны сохранить каждую человеческую жизнь. Наши подразделения действуют очень аккуратно, очень точечно», — сказал офицер.

По словам Марочко, говорить о процентовке освобождения Лисичанска некорректно, необходимо говорить о качестве освобождения города. Речь идет о сохранении мирных граждан и личного состава.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ заявили, что неудачи вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Ведомство зафиксировало неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

Также Министерство обороны сообщило о наступлении на Лисичанск. За последние трое суток были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

27 июня замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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