Калининградский автозавод готов выпустить электрокабриолет

Калининградский завод «Автотор» готов выпустить пилотную партию купе и кабриолетов на электротяге. Об этом 1 июля рассказал председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов, сообщил ТАСС.

«Автотор холдинг» давно вынашивает планы по развитию направления производства коммерческой техники с применением двигателя на электрической тяге. Это связано с тем, что Калининградская область стала одним из 20 пилотных российских регионов, которые развивают на своих территориях инфраструктуру для электротранспорта. В будущей зеленой зоне Калининграда такой тип транспортных средств будет жизненно необходим, — сказал Горбунов.

Работу по созданию производства электромобилей ведет собственный конструкторско-внедренческий центр «Электроэлемент» вместе с инжиниринговым центром «Автотор холдинг» и другими подразделениями, которые обеспечивают действующее автопроизводство.

«Выпуск на рынок электроавтомобилей в виде купе является прощупыванием настроения рынка. «Экзотические кузова, такие как купе и кабриолет, должны найти себе потребителей, и, если мы увидим устойчивый спрос на них, постараемся удовлетворить его», — заявил Горбунов.

При этом председатель совета директоров компании понимает, что у потенциальных корпоративных заказчиков электрокаров будут более востребованы минивэны и малотоннажные коммерческие автомобили.

«Такие разработки тоже ведутся, но их пока рано озвучивать», — пояснил Горбунов. Пилотная партия электрокабриолетов должна быть готова к 2023 году.

29 июня «Известия» сообщили, что в России сертифицировали отечественный электрогрузовик. Машина полной массой 1025 кг разработана в Китае, однако ее производство налажено и локализовано в России. Грузовик оснащен литиевой батареей емкостью 105 или 206 ампер-часов, что позволяет машине на одном заряде от 80 до 170 км. Производитель утверждает, что быстрая зарядка машины до 80% займет 4,5 часа.