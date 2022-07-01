Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

Калининградский автозавод готов выпустить электрокабриолет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградский завод «Автотор» готов выпустить пилотную партию купе и кабриолетов на электротяге. Об этом 1 июля рассказал председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов, сообщил ТАСС.

«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов — о новых моделях, беспилотных тележках и переговорах с поставщиками комплектующих

«Автотор холдинг» давно вынашивает планы по развитию направления производства коммерческой техники с применением двигателя на электрической тяге. Это связано с тем, что Калининградская область стала одним из 20 пилотных российских регионов, которые развивают на своих территориях инфраструктуру для электротранспорта. В будущей зеленой зоне Калининграда такой тип транспортных средств будет жизненно необходим, — сказал Горбунов.

Работу по созданию производства электромобилей ведет собственный конструкторско-внедренческий центр «Электроэлемент» вместе с инжиниринговым центром «Автотор холдинг» и другими подразделениями, которые обеспечивают действующее автопроизводство.

«Выпуск на рынок электроавтомобилей в виде купе является прощупыванием настроения рынка. «Экзотические кузова, такие как купе и кабриолет, должны найти себе потребителей, и, если мы увидим устойчивый спрос на них, постараемся удовлетворить его», — заявил Горбунов.

При этом председатель совета директоров компании понимает, что у потенциальных корпоративных заказчиков электрокаров будут более востребованы минивэны и малотоннажные коммерческие автомобили.

«Такие разработки тоже ведутся, но их пока рано озвучивать», — пояснил Горбунов. Пилотная партия электрокабриолетов должна быть готова к 2023 году.

29 июня «Известия» сообщили, что в России сертифицировали отечественный электрогрузовик. Машина полной массой 1025 кг разработана в Китае, однако ее производство налажено и локализовано в России. Грузовик оснащен литиевой батареей емкостью 105 или 206 ампер-часов, что позволяет машине на одном заряде от 80 до 170 км. Производитель утверждает, что быстрая зарядка машины до 80% займет 4,5 часа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022