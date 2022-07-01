Оперштаб рассказал о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Якутии

Врачи оценивают состояние выжившего в результате крушения самолета Ан-2 Павла Кривошапкина как средней степени тяжелое, сообщает оперативный штаб республики.

«Воздушное судно обгорело. Уцелела только хвостовая часть. Рядом был обнаружен труп человека. После посадки вертолета был найден второй труп. Через час в 5 км от места крушения самолета нашли работника ЗАО «Прогноз» Павла Кривошапкина. Пострадавший был доставлен в РБ-2 города Якутска на вертолете Ми-8. По предварительным данным, состояние средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер», — сообщили в оперативном штабе.

В оперштабе добавили, что в субботу на место крушения самолета вылетит следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

21 июня ГУ МЧС России по Республике Саха сообщило о пропаже самолета Ан-2 с тремя людьми на борту. 1 июля самолет был обнаружен в разрушенном состоянии. В кабине пилота и возле самолета обнаружены два обгоревших тела и выживший пассажир судна.