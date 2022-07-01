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Оперштаб рассказал о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врачи оценивают состояние выжившего в результате крушения самолета Ан-2 Павла Кривошапкина как средней степени тяжелое, сообщает оперативный штаб республики.

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«Воздушное судно обгорело. Уцелела только хвостовая часть. Рядом был обнаружен труп человека. После посадки вертолета был найден второй труп. Через час в 5 км от места крушения самолета нашли работника ЗАО «Прогноз» Павла Кривошапкина. Пострадавший был доставлен в РБ-2 города Якутска на вертолете Ми-8. По предварительным данным, состояние средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер», — сообщили в оперативном штабе.

В оперштабе добавили, что в субботу на место крушения самолета вылетит следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

21 июня ГУ МЧС России по Республике Саха сообщило о пропаже самолета Ан-2 с тремя людьми на борту. 1 июля самолет был обнаружен в разрушенном состоянии. В кабине пилота и возле самолета обнаружены два обгоревших тела и выживший пассажир судна.

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