Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

Оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG сообщил в пятницу, 1 июля, о временной остановке обеих ниток трубопровода из-за проведения ежегодного планового ремонта.

Она будет действовать с 11 по 21 июля. Отмечается, что в этот период специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации газопровода. Также будет обеспечена безопасная эксплуатация газопровода.

В компании отметили, что профилактические работы были запланированы заблаговременно, а график их проведения был согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа.

В середине июня сообщалось, что с 11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток – 1», и из-за этого снизится объем закачиваемого в хранилища Германии газа.

Однако объем закачиваемого газа в ФРГ снизился уже тогда. 14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. При этом Siemens отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

На фоне этого Германия 23 июня активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

По состоянию на 30 июня, уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Федеральное сетевое агентство ФРГ отмечают, что ситуация с газом в стране напряженная.