Концентрация сероводорода превысила норму в районе Оренбуржья

В Оренбургском районе предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в четыре раза. Замеры проводились в районе поселка Железнодорожный разъезд №20.

По данным Единой системы экологического мониторинга Оренбургской области, значение начало увеличиваться поздно вечером 30 июня. При этом показатели диоксида серы были не такими высокими. Что касается сероводорода, то в 22.00 было зафиксировано 1,48 ПДК, а спустя 40 минут на таблице уже появилось значение 4,02. Информацию передали в региональную прокуратуру.

56orb.ru сообщает, что накануне в надзорном ведомстве прошла встреча и.о. природоохранного межрайонного прокурора Дмитрия Крылова с местным населением. На ней присутствовали представители Роспотребнадзора, регионального минприроды, экологической службы.

По словам главы управления по надзору за исполнением федерального законодательства Сергея Хлопунова, в этом году в поселке фиксировалось систематическое превышение ПДК. Специалисты заявили, что сначала необходимо установить источники загрязнения воздуха, а после определить меры для устранения нарушений.

Сероводород отличается неприятным запахом тухлых яиц. Если ПДК превышено, у человека возникают головные боли, появляется тошнота и судороги.