В мининформации ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Интенсивность обстрелов Донецка заметно снизилась за последние пять дней. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

«После работы, когда некоторые артиллерийские системы дальнобойные пришли из России к нам на помощь, также авиация, наверное, уже дней пять интенсивность конкретно по Донецку заметно снизилась», — сказал он в эфире Первого канала.

Как он напомнил, с начала июня около трех недель интенсивность обстрелов города была высокой. По словам Безсонова, 95% случаев обстрелов приходилось на светлое время суток, когда на улицах находилось больше людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил, что защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности обстреливать центр Донецка.

Он заверил, что ситуация с обстрелами всех районов Горловки и Макеевки также изменилась в лучшую сторону.

25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района города. Днем ранее скончался в больнице ребенок, получивший тяжелые ранения в этом же районе. При обстреле украинскими военными храма в Донецке 23 июня погиб мужчина.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. В Кремле подчеркнули, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности РФ.

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