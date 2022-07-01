Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Общество
В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Власти ФРГ запустили процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза
Сюжет:

В мининформации ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интенсивность обстрелов Донецка заметно снизилась за последние пять дней. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР с помощью сил ЛНР. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«После работы, когда некоторые артиллерийские системы дальнобойные пришли из России к нам на помощь, также авиация, наверное, уже дней пять интенсивность конкретно по Донецку заметно снизилась», — сказал он в эфире Первого канала.

Как он напомнил, с начала июня около трех недель интенсивность обстрелов города была высокой. По словам Безсонова, 95% случаев обстрелов приходилось на светлое время суток, когда на улицах находилось больше людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил, что защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности обстреливать центр Донецка.

Он заверил, что ситуация с обстрелами всех районов Горловки и Макеевки также изменилась в лучшую сторону.

25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района города. Днем ранее скончался в больнице ребенок, получивший тяжелые ранения в этом же районе. При обстреле украинскими военными храма в Донецке 23 июня погиб мужчина.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. В Кремле подчеркнули, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022