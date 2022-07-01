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Генконсульство Норвегии в Мурманске приостановило работу

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Генеральное консульство Норвегии в Мурманске приостановило работу. По состоянию на 1 июля в нем ведутся строительные работы.

Как следует из видео, опубликованного «Известиями», на территории дипведомства находятся материалы для ремонта. Из здания слышны звуки, характерные для строительства.

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9 июня МИД Норвегии объявил о приостановке работы генконсульства в Мурманске. В Осло отметили, что причиной стало «почти полное отсутствие деятельности».

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельд отметила, что работа дипмиссии будет возобновлена, когда позволит ситуация.

Накануне, 30 июня, около посольства Норвегии в Москве депутаты и активисты ЛДПР провели акцию протеста в связи с запретом доставки грузов в населенные пункты на островах Шпицберген, где находятся российские шахтеры.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

29 июня на официальном сайте МИД России появилась публикация, в которой говорилось, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

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