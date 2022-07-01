Выживший пассажир Ан-2 рассказал о своем спасении

Выживший после крушения Ан-2 в Якутии Павел Кривошапкин больше недели жил в заброшенном доме, пока ждал спасения. Об этом 1 июля стало известно Life.

После падения самолета Кривошапкин очнулся от запаха дыма и смог самостоятельно выползти из салона. Он бродил по лесу, пока не обнаружил заброшенный рыбацкий дом на берегу озера.

В хижине мужчина обнаружил запас лапши быстрого приготовления, которой питался всё время после крушения, и спасательный жилет. Каждый раз, когда Кривошапкин слышал гул вертолета, он цеплял снаряжение на палку и поднимал вверх в надежде, что его заметят.

В итоге во время одного из облетов это помогло обнаружить пострадавшего. После спасения Кривошапкин был доставлен в больницу, у него диагностированы сотрясение мозга и травмы внутренних органов.

Об обнаружении выжившего пассажира стало известно 1 июля. Информацию о его госпитализации подтвердила компания «Полярные авиалинии», выполнявшая рейс Ан-2 в Якутии.

Воздушное судно обнаружили ранее в этот день на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии в 46 км от поселка Себян-Кюель. Также спасатели нашли тела двух погибших.

Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг – Вертикальный – Ус-Хатынг, но вскоре пропал с радаров. Самолет направлялся на геологоразведочное месторождение в Кобяйском районе и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» в 9:00 по местному времени (3:00 мск). На его борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа, один пассажир и 1 т груза. Судно, по данным Якутской транспортной прокуратуры, принадлежит компании ООО «Техсервис».

Как стало известно «Известиям», самолет был обнаружен в разрушенном состоянии. В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета. Его бортовой номер установить не удалось. В кабине пилота и возле самолета обнаружены два обгоревших тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).