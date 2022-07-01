В Росфинмониторинге оценили запуск платформы «Знай своего клиента» ЦБ

В связи с внедрением «антиотмывочного» сервиса, платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) Центробанка, ожидается снижение количества отказов клиентам банков на основании подозрения в отмывании преступных доходов либо в финансировнаии терроризма, поскольку закон ограничивает применение такой меры кредитными организациями к низкорисковым клиентам. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга в пятницу, 1 июля.

1 июля 2022 начинает работать платформа «Знай своего клиента», тестирование которой Банк России начал в декабре 2021 года. В ПСБ, Абсолют Банке, «Зените», Росбанке, «Ренессанс Кредите», «Открытии» и крымском РНКБ заявили, что готовы подключиться к платформе в установленные сроки. По требованию платформы банки должны направлять в ЦБ информацию о клиентах-юрлицах. На основе этой информации регулятор делит предприятия по уровням риска и присваивает им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Затем эта информация перенаправляется в другие кредитные организации. С помощью нововведения банки могут оценить клиента, основываясь в том числе на консолидированных сведениях.

В Росфинмониторинге отметили, что система представляет собой информационный сервис, позволяющий в онлайн-режиме получать дополнительную информацию об уровне риска клиента банка и снизить нагрузку на указанные организации, отнеся добросовестных клиентов к категории низкорисковых.

В пресс-службе добавили, что ЗСК затрагивает только клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Распространять подобный механизм на физлиц пока не планируется.