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Акции «Роснефти» показали рост на торгах после новостей о выплате дивидендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Акции «Роснефти» на открытии торгов на Московской бирже подорожали до 391,85 руб, прибавив в цене 8% по сравнению с показателями при закрытии накануне. Бумаги компании показали рост на фоне новостей о выплате рекордных дивидендов.

30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров «Роснефти», на котором было принято решение утвердить рекомендации совета директоров компании о выплате дивидендов за 2021 год на сумму более 441 млрд рублей. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам «Роснефти».

По словам инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова, «собрание акционеров «Роснефти» продемонстрировало приверженность компании рынку, максимальную степень сотрудничества с инвестиционным сообществом, готовность к реализации своей дивидендной политики». Эксперт подчеркнул, что «Роснефть» оправдала ожидания, в том числе крупного стратегического акционера компании — Катарского инвестиционного фонда.

30 июня стало известно о том, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Выплаты должны были стать рекордными для российского фондового рынка — 1,244 трлн рублей. После объявления решения акции «Газпрома» упали более чем на 30% до 207 рублей за штуку. На открытии биржи в пятницу,1 июня, бумаги подешевели в моменте до 191,6 рубля.

«Сбер» также решил не выплачивать дивиденды за прошлый год, хотя в соответствии с дивидендной политикой они могли бы составить не менее 623 млрд рублей. Последний раз аналогичное решение принималось банком в 2000 году. Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года составила рекордные 1,246 трлн рублей.

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