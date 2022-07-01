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Искусственный интеллект может освободить до 96% времени судей

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Фото: Global Look Press/Guido Kirchner
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В рамках эксперимента по автоматизации обработки заявлений ФНС о выдаче судебных приказов выяснилось, что искусственный интеллект может уменьшить время на подготовку судебного акта на 84%, а на заполнение карточки судебного дела — на 96%, сообщает РАПСИ.

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Авторы эксперимента, председатель Белгородского областного суда Олег Усков и руководитель по правовой поддержке АО «Мегафон Ритейл» Алексей Шугар, отчитались о его результатах на полях Х Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2022). По их словам, помимо очевидных плюсов, у данного подхода есть ряд подводных камней.

«Если бы в суд приходил документ, который может автоматически обрабатываться, однако чаще всего процессуальное обращение поступает на бумажном носителе, и тогда количество ошибок при распознавании текста документа фактически сводит на нет все достоинства и плюсы, то есть опять надо тратить время на коррекцию документа», — отметил Усков.

Он также добавил, что если в суды будет приходить большее количество машиночитаемых документов, то у такого построение появится желаемый эффект.

Шугар добавил, что в задачи программы входило не только распознание входящих в нее документов, но и распознания сопутствующих деталей. ИИ должен был понимать, кто взыскивает, кто должник, реквизиты и предмет взыскания. Основываясь на этой информации система должна была принять решение — принимать исковое или нет и по какой причине. Программа также должна была определять территориальную подсудность.

«По сути, судья получал проект судебного акта, выстроенный на алгоритме ИИ. Судье оставалось только проверить, насколько корректно проанализированы данные и отредактировать документ либо отправить его в корзину. Также организовали интеграцию с картотекой», — резюмировал Шугар.

По его словам, проект просуществовал два месяца и за это время ИИ рассмотрел более 650 пакетов по взысканию налогов и показал, что он способен значительно снизить нагрузку судей.

Ранее, 10 июня, появилась информация, что в России появится интеллектуальная система, отслеживающая незаконный визуальный контент в интернете. Алгоритмы ИИ должны будут выявлять материалы с признаками терроризма и экстремизма, призывами к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес российских государственных символов и органов власти и иной нежелательный контент.

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