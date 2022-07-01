Американский YouTube-блогер Technoblade скончался в 23 года от рака. Об этом сообщил его отец в ролике, опубликованном 1 июля на видеохостинге.

Мужчина сказал, что его сын просил зачитать подписчикам прощальное письмо.

«Привет всем! Это Technoblade. Если вы смотрите это видео, значит, я умер. Так что давайте присядем и поговорим в последний раз. <…> Спасибо за то, что вы поддерживали мой контент все эти годы. Если бы у меня были другие 100 жизней, мне кажется, что я бы каждый раз выбирал быть Technoblade, потому что это было самое счастливое время для меня. Я надеюсь, что вы получали удовольствие от просмотра моего контента», — говорилось в обращении.

Отец блогера рассказал, что тот написал речь за восемь часов до смерти. Он также назвал сына «самым замечательным ребенком, о котором только можно мечтать».

Technoblade прославился на YouTube благодаря видео, где он играл в Minecraft. На YouTube-канал Technoblade подписано 11 млн пользователей. Его видео набирали по несколько миллионов просмотров.