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Экземпляр скульптуры «Мыслитель» Родена продан за €10,7 млн

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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На аукционе Christie's продан экземпляр знаменитой скульптуры Родена «Мыслитель», датированный 1928 годом. При эстимейте €10–14 млн произведение ушло за 10,7 млн.

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«Мыслитель» — главная работа Родена и одна из самых известных скульптур в мире. Автор создал ее в 1880 году, изготовив как более крупные, так и более компактные варианты, и с момента первой демонстрации популярность образа постоянно росла, что и стало причиной изготовления новых экземпляров.

«В Музее Родена хранятся 17 бронзовых слепков «Мыслителя» в его первоначальном и современном масштабе, которые были изготовлены при жизни Родена литейными мастерскими Гриффуля, Франсуа Рудье и Алексиса Рудье. После смерти скульптора, в период с 1919 по 1945 год, Алексис Рудье отлил еще 17 бронзовых скульптур под руководством Музея, среди них одним из первых оказался экземпляр, проданный сейчас. Из этих двух тиражей в частных руках осталось не более десяти слепков; по меньшей мере 24 находятся в крупнейших учреждениях по всему миру» — рассказали «Известиям» в Christie's.

В мае аукционный дом Sotheby's объявил об итогах торгов произведениями из коллекции Гарри и Линды Маклоу, которые суммарно принесли $922,2 млн. Это делает собрание самым дорогим в истории публичных продаж. Собрание продавалось двумя частями: первая ушла с молотка в конце прошлого года, вторая — 16 мая.

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