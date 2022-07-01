Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 человек в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом 1 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Союзные силы (РФ и ЛНР. — Ред.) вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском — 70», — рассказал Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «неудачи ВСУ провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях украинских военнослужащих». По словам представителя Минобороны, в настоящее время наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

«Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка ДНР осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — отметил Конашенков.

Ранее в пятницу стало известно, что российские войска ведут наступление на Лисичанск и вышли непосредственно к городу. По информации российского оборонного ведомства, ВС РФ за последние несколько дней взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Желатиновый заводы, шахту Матросская и населенный пункт Тополевка.

По информации посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, союзные силы РФ и республики уже зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Он также отметил, что активно развивается наступление со стороны стекольного завода «Пролетарий».

30 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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