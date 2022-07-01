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Военкор «Известий» показал последствия обстрелов ВСУ у Лисичанска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага в пятницу, 1 июля, показал последствия обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным селам возле Лисичанска.

«Вот опять, выход снаряда украинской артиллерии, вот еще один. Летят снаряды, прямо над нами. Еще один. Вот через улицу попадание», — показал Кулага.

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Он отметил, что артиллерийские бои около Лисичанска не смолкают, дома все разбиты.

Танкист шестого казачьего полка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Рябцов рассказал, что немногочисленные группы ВСУ пытались прорваться к Днепропетровску.

«Для того чтобы им уйти с Лисичанска, они стали бить дальнобоем. После того как основные украинские войска ушли, они мелкими группами прорываются к себе в сторону Днепропетровска», — пояснил он.

Съемочная группа «Известий» остановилась возле места, куда был совершен прилет артиллерийского снаряда со стороны ВСУ.

«Прилет был по обычному сельхозпредприятию, здесь нет военной технике, ничего нет, вся она намного глубже, туда к фронту. Но Украина зачем-то ровняет с землей именно населенные пункты и всю инфраструктуру», — заявил Кулага.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России ведут наступление на Лисичанск и вышли непосредственно к городу. Он пояснил, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

В свою очередь Минобороны РФ заявило о потере ВСУ около 200 человек за сутки в районе Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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