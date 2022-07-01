Шахматные клубы откроют в 11 районах Псковской области

Шахматные клубы откроют в 11 муниципальных образованиях Псковской области в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя региональной федерации шахмат Дмитрия Шахова.

На текущий момент клубы уже функционируют во многих заявленных районах. По словам Шахова, школы активно начали внедрять шахматы. Растущая популярность этой игры говорит об интересе детей к шахматам и готовности взрослых вести обучение.

«Федерация при помощи различных спортивных организаций сегодня проводит массу соревнований, чтобы дети почувствовали вкус игры, победы», — отметил Шахов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют создать 67 клубов скандинавской ходьбы. Они будут действовать на базе школ и фитнес-центров.