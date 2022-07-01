Новую школу на улице Глинки в Красноярске достроят к сентябрю 2023 года
В Красноярске к 1 сентября 2023 года планируется достроить школу № 50 на улице Глинки. Работы идут согласно графику, рассказал мэр города Сергей Еремин.
По данным на 1 июля, подрядчик почти завершил установку основания для будущего спортзала и пока продолжает монтировать основание для самой школы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Здание возводится на месте старой школы, снесенной в связи с аварийностью. Строительная фирма использует модульную технологию, чтобы «заменить пришедшее в негодность советское наследие» в максимально быстрые сроки.
В целом работы ведутся в графике. Открыть школу планируется 1 сентября 2023 года.
В марте сообщалось, что в Красноярске возведут еще одну новую школу на 1280 учеников. Она появится в микрорайоне Метростроитель на участке между улицей Светлогорской, 9, и проспектом Комсомольский.