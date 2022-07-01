Посол РФ поставит перед российским руководством вопрос о закрытии дипмиссии в Софии

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, 1 июля, о намерении поставить перед правительством России вопрос о закрытии российского посольства в Софии.

Она отметила, что обращение российской дипмиссии в МИД Болгарии было проигнорировано, из-за чего и было принято решению о поднятии этого вопроса.

Митрофанова указала, что в случае закрытия посольства России в Болгарии ответная мера в отношении болгарской дипмисии в Москве будет неизбежна. По ее словам, «ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого события ляжет на плечи болгарских властей».

Ранее в пятницу Болгарское национальное телевидение сообщило, что в МИД страны поступила нота от Митрофановой с требованием отмены решения о высылке дипломатов. МИД Болгарии отклонил, в свою очередь, ноту посольства России.

В этот же день президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке организовать собрание и обсудить дипломатические отношения с Россией.

Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с тем, что Москва может принять решение о разрыве российско-болгарских отношений.

28 июня стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В МИД России тогда заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

До этого,1 апреля Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства в Софии.

18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». 2 марта в Болгарии также объявили о высылке двух российских дипломатов. В МИД страны заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.