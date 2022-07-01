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Американка Грайнер не стала комментировать обвинение в контрабанде наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер отказалась на заседании Химкинского городского суда в пятницу, 1 июля, комментировать свое отношение к обвинению в контрабанде наркотиков и их хранении.

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«Обвинение понятно, сейчас не хочу высказать отношение к предъявленному обвинению», — цитирует спортсменку агентство городских новостей «Москва».

Грайнер добавила, что выскажет свое отношение к обвинению позднее. Суд определил, что баскетболистку допросят после изучения письменных материалов дела.

На заседании выступил прокурор с обвинительным заключением. Согласно документу, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву, при досмотре ручной клади у нее обнаружили два картриджа с 0,702 г гашишного масла. Кроме этого, ей вменяют хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта, поскольку масса изъятого у Грайнер в пересчете на высушенное вещество составила 0,56 г.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Грайнер была задержана с запрещенными препаратами, отметив отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки, передает RT.

Накануне американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». По его мнению, так США смогут ответить на задержание в России Грайнер, передает НСН.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. Выступает в екатеринбургском УГМК.

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