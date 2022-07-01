Площадки для обряда жертвоприношения на Курбан-байрам определили в Уфе
Власти Уфы определили две площадки, на которых будут совершаться обряды жертвоприношения в честь исламского праздника Курбан-байрам.
Первой локацией для церемониальных обрядов станет северный автовокзал, а второй — торговый центр «Караван» в поселке Зизино, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на городскую администрацию.
На этих площадках установят морозильные камеры для хранения мяса принесенных в жертву животных. Позже, согласно мусульманской традиции, мясо передадут нуждающимся.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на время празднования Курбан-байрама будет ограничен ввоз жертвенных животных. На территорию республики пропустят только скот, который прошел карантин.