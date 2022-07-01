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Депутат выступил за внедрение одноразовых алкотестеров

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился сегодня к главе Минпромторга с предложением разработать для самоконтроля российских водителей одноразовых алкотестеров. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Профилактика и самоконтроль — лучшие стражи дорожной безопасности», — подчеркнул депутат от фракции ЛДПР.

Доступность такой самопроверки, по мнению парламентария, позволит однозначно снизит количество нетрезвых водителей и ДТП с их участием.

Ярослав Нилов убежден, что при помощи такого приспособления каждый водитель сможет самостоятельно проверять наличие в организме алкоголя и в случае обнаружения в нем недопустимой дозы воздержатся от поездки за рулем.

«Считаю, надо такой тестер продавать на всех заправках, в магазинах и аптеках, чтобы такое устройство всегда было под рукой»,— резюмировал политик.

Ранее, 20 июня, «Известия» сообщили о том, что в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель», которая прошла в Красноярске, было задержано более 50 нетрезвых водителей.

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