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В Болгарии проходят акции поддержки высылаемых российских дипломатов

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Фото: ТАСС
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В Софии 1 июля проходят акции в поддержку 70 российских дипломатов, объявленных Болгарией персонами нон грата, сообщает ТАСС.

Несогласные с решением о высылке сотрудников посольства и административно-технического персонала собрались возле самой дипмиссии, а также у храма-памятника Александра Невского.

На акцию пришла председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. Она заявила, что депутаты парламента должны исправить ситуацию, если им важны интересы своей страны.

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«Мы будем просить на пресс-конференции, чтобы это решение отменили. Мы будем настаивать. Его обязательно должны отменить, если в нашем парламенте есть хоть грамм достоинства и желания помочь болгарам», — рассказала Тодорова.

Также к митингующим присоединился председатель партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков. Он призвал стороны решить споры дипломатическим путем.

«Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, действие ноты о дипломатах будет приостановлено и в ходе дипломатического диалога будут решения, которые устроят каждую из сторон», — сказал политик.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

29 июня агентство БТА сообщило, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от Кирила Петкова лично. Сообщается, что оно было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности (SANS).

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

1 июля Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что в свою очередь приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.

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