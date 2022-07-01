В Болгарии проходят акции поддержки высылаемых российских дипломатов

В Софии 1 июля проходят акции в поддержку 70 российских дипломатов, объявленных Болгарией персонами нон грата, сообщает ТАСС.

Несогласные с решением о высылке сотрудников посольства и административно-технического персонала собрались возле самой дипмиссии, а также у храма-памятника Александра Невского.

На акцию пришла председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. Она заявила, что депутаты парламента должны исправить ситуацию, если им важны интересы своей страны.

«Мы будем просить на пресс-конференции, чтобы это решение отменили. Мы будем настаивать. Его обязательно должны отменить, если в нашем парламенте есть хоть грамм достоинства и желания помочь болгарам», — рассказала Тодорова.

Также к митингующим присоединился председатель партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков. Он призвал стороны решить споры дипломатическим путем.

«Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, действие ноты о дипломатах будет приостановлено и в ходе дипломатического диалога будут решения, которые устроят каждую из сторон», — сказал политик.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

29 июня агентство БТА сообщило, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от Кирила Петкова лично. Сообщается, что оно было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности (SANS).

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

1 июля Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что в свою очередь приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.