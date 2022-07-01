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Обвиняемые в убийстве девочки в Костроме приговорены к пожизненному заключению

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Фото: МВД РФ
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Обвиняемые в убийстве пятилетней Вероники Николаевой в Костроме Денис Герасимов и Вадим Беляков приговорены к пожизненному заключению. Такое решение Костромской областной суд принял в пятницу, 1 июля.

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«Приговорили к пожизненным срокам», — сообщил «Известиям» адвокат потерпевших Андрей Алешкин.

Оба мужчины признали вину.

Убийство произошло 4 января. Девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от тела, однако были задержаны полицией. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Известно, что обвиняемые были судимы ранее. Герасимов — за педофилию, Беляков — за кражу. Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал их. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение. По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи после убийства девочки возбудили новое уголовное дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

18 апреля стало известно о том, что мать убитой девочки предъявила гражданский иск на возмещение морального вреда на 11 млн рублей.

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