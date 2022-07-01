ЕС начал работать над санкциями в отношении российского золота

Евросоюз работает над санкциями в отношении российского золота. Об этом 1 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота», — говорится в публикации.

Собеседники агентства не раскрыли детали мер, которые может ввести ЕС.

Ранее, 28 июня, стало известно, что США ввели запрет на поставку золота из России. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

В свою очередь, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил «Известиям», что введение G7 запрета на импорт российского золота не приведет к серьезным последствиям для экономики России. Эксперт добавил, что золото — специфический товар и более 60% его идет в ювелирную промышленность на изготовление украшений. Основными мировыми покупателями российского золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет ввели на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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