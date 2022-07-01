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В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Россия не хочет усиления напряженности вокруг архипелага Шпицберген и надеется на здравомыслие Норвегии. Об этом 1 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

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«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряженности. Это не наш выбор», — цитирует его ТАСС.

Москва не может игнорировать действия Осло по блокировке грузов, направленных россиянам на архипелаг, отметил дипломат.

Как добавил Корчунов, действия Осло осложнят обстановку в регионе, так как решение Норвегии не имеет прецедентов.

Накануне министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о том, что действия страны не нарушают договор о Шпицбергене от 1920 года. По ее словам, Осло действует в рамках антироссийских санкций, запрещающих перевозку грузов российскими компаниями на территорию Норвегии.

29 июня генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что власти Норвегии, отказавшись пропускать грузы для россиян, не продумали до конца все последствия этого шага. По его словам, Россия и Норвегия проводят консультации по ситуации на Шпицбергене. Он пообещал, что РФ даст адекватный ответ на нарушения Парижского договора от 1920 года, согласно которому стороны признают суверенитет Норвегии над архипелагом, но при условии, что ввоз грузов страны — участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.

Дипломат добавил, что на российско-норвежской границе застряли 20 т груза, из которых 7 т — продукты питания, остальное — техническая продукция.

Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг еще 15 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

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