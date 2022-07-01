Эксперт прокомментировал призыв Гутерриша отказаться от ископаемого топлива

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин усомнился в искренности генсека ООН Антониу Гутерриша, который призвал к «революции в области возобновляемых источников энергии».

Мухин, руководитель фонда «Центрум» и эксперт «ИнфоТЭКа», в беседе с «Известиями» назвал Гутерриша классическим социалистом-глобалистом, сторонником «гуманитарных интервенций», который «вышел из клинтоновской шинели».

«В девяностые-нулевые он не только был португальским премьером, но и возглавлял Социнтерн — организацию, которая в этот период активно отстаивала радикальную модель мирового правительства во главе с парламентской ассамблеей ООН и ратовала за появление «граждан мира», — рассказал собеседник издания.

Он также обратил внимание на то, что Гутерриш — выпускник американской государственной обменной программы International Visitor Leadership Program. Это, по словам эксперта, специальная элитарная программа по «продвижению американских ценностей» среди иностранных лидеров.

Мухин также отметил, что Гутерриш, который по сути является одним из отцов-основателей концепции гуманитарных интервенций, активно лоббировал введение миротворческих сил ООН в Восточный Тимор, бывшую португальскую колонию. Цель таких действий, подчеркнул эксперт, была всем очевидна — получение доступа к гигантским месторождениям нефти и ее экспорту. «То есть ни о каких возобновляемых источниках энергии в то время Антонио Гутерриш даже не думал. Вместо этого активно сотрудничал с кланом Клинтонов по вопросам укрепления однополярного мира и продвижения мондиалистских социалистических ценностей», — заявил Мухин.

В четверг, 30 июня, «Ведомости» опубликовали статью генсека ООН, в которой он назвал ископаемые виды топлива причиной климатического кризиса и призвал от них отказаться. Он видит в переходе к энергетике на основе возобновляемых источников энергии решение, которое позволит ограничить дестабилизацию климата и повысить энергетическую безопасность.

Редакция «Ведомостей» публикацию Гутерриша раскритиковала. Аналитики издания указали на то, что сейчас на мировом рынке наблюдается острый дефицит углеводородов, который «не только создал прямую угрозу устойчивому энергоснабжению множества стран и регионов», но и «внес заметный вклад в мировую инфляцию». В США она побила все рекорды, составив по результатам мая 8,6% в годовом выражении. При этом беднейшие страны, у которых нет своих источников углеводородов, оказались на грани выживания из-за роста цен на топливо и продукты, отмечается в редакционном комментарии. Например, в июне в Зимбабве инфляция составила 191,6%.

«Казалось бы, ООН, являясь организацией, призванной определять мировой порядок, должна обращать первостепенное внимание как раз на проблемы беднейших стран. Но, судя по всему, «проблемы индейцев шерифа не волнуют»: грядущие голодные бунты в беднейших странах представляются ООН менее актуальной проблемой, чем энергопереход, который преподносится обществу как панацея от глобального энергетического кризиса», — отмечается в статье издания.

Ее авторы также обратили внимание на то, что «незаконными рестрикциями против российских углеводородов» западные страны только усугубляют дефицит энергоносителей. «На фоне климатической мантры европейских политиков ведущие экономики мира озабочены поиском любых источников углеводородов взамен российских. Сейчас мы видим рост угольной генерации, а с приближением зимы в актуальной повестке окажутся торф и дрова — они пока дешевле. Беспрецедентная и бесконечная санкционная война, развязанная сегодня против России, по сути, поставила окончательный крест на зеленом переходе», — говорится в публикации.

«На фоне вынужденного отказа от количественного смягчения и проведения дальнейшей эмиссии, насыщавшей рынки ликвидностью на протяжении последних лет, взять такие деньги экономикам будет просто негде, — отмечают «Ведомости». — А главное, по большому счету и незачем: технологии возобновляемой энергетики, имеющиеся в настоящее время в распоряжении человечества, экономически низкоэффективны, существуют только за счет прямых или косвенных субсидий, требуют дублирования традиционными источниками и бессмысленны с точки зрения как климатической, так и экологической. До сих пор не решена проблема утилизации отработанных солнечных батарей, аккумуляторов электромобилей и лопастей «ветряков». Да и их производство требует кратного увеличения добычи никеля, алюминия, графита и прочих ископаемых ресурсов, что влечет за собой пропорциональное увеличение электрогенерации со всеми понятными последствиями».